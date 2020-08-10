Прядкин: "Не могу представить РПЛ без "Спартака"

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин отреагировал на резонансное заявление владельца "Спартака" Леонида Федуна.

Напомним, что бизнесмен после скандального матча против "Сочи" пообещал снять "красно-белых" с чемпионата.

"Предполагаю, Леонид Арнольдович сделал это заявление на эмоциях, его можно понять. Я не могу даже представить РПЛ без "Спартака" - это важная команда для нашего футбола. Уверен, все вопросы можно будет решить конструктивно. Конечно, мы бы не хотели обсуждать судейство в первом туре нового сезона, но раз вопросы есть - их нужно рассматривать в рабочем порядке, надеемся, судейско-экспертная комиссия вынесет справедливое решение", - сказал Прядкин.

"Сочи" отобрал очки у "Спартака" благодаря двум голам с пенальти. Оба 11-метровых были спорными.

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