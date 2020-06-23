Прядкин: "Не согласен, что РПЛ молчала о проблемах во время рестарта лиги"
Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу информации о том, что лига самоустранилась от решения проблем, возникших во время возобновления чемпионата России.
Напомним, в 23-м туре "Ростову" пришлось выставить молодежный состав против "Сочи", так как вся основная команда ушла на карантин из-за коронавируса. Матч "Краснодар" - "Динамо" перенесен на месяц из-за нескольких заболевших Covid-19, а в "Уфе" инфицированного футболиста просто исключили из заявки.
Все это время лига ни разу не высказалась по поводу этой ситуации.
"Не согласен, что со стороны РПЛ было молчание. Накануне рестарта чемпионата мы провели большую пресс-конференцию совместно с РФС. Мы подробнейшим образом рассказали о подготовке рестарта, о возникающих трудностях.
Более того, мы собирались и изучали информацию от зарубежных партнеров, были в контакте с профильными санитарными ведомствами. Я бы не сказал, что Премьер-Лига или клубы закрылись", - сказал Прядкин в эфире программы "Футбол России".
РПЛ возобновилась 19 июня после трехмесячной паузы из-за коронавируса.
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