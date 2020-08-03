Прядкин объяснил, почему клубы отказались изолироваться на базах

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Прядкин объяснил, почему клубы отказались изолироваться на базах

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему не удалось ограничить общение футболистов и закрыть их на тренировочных базах.

"Это была очень хорошая идея, но присваивать себе ее не буду. Она принадлежит Дюкову. Более того, он лично разговаривал со многими руководителями клубов. И на начальном этапе это было правильное решение, мы его поддерживали, чтобы оградить клубы и игроков от того, что в некоторых командах в итоге произошло, жестче их контролировать.

Несколько ведущих клубов сели на свои базы сразу - "Локомотив", ЦСКА, "Спартак"... У нас даже было голосование, у вас правильная информация. Но клубы были к этому готовы только в том случае, если бы все находились в равных условиях. И учитывая, что у семи, по-моему, клубов нет своих баз, ограничить круг их контактов было бы очень непросто. Названные команды плюс "Краснодар", "Зенит", "Динамо" могли обеспечить самоизоляцию. А многие из тех, кто послабее - нет. Сейчас говорят про 18, 20 клубов - да я хоть за 25! В кавычках, естественно. Но они должны соответствовать уровню премьер-лиги и критериям, которые заданы для ее участников. А это есть далеко не всегда", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".

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