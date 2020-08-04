Прядкин объяснил, почему приз лучшему бомбардиру РПЛ вручили сразу двум игрокам

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Прядкин объяснил, почему приз лучшему бомбардиру РПЛ вручили сразу двум игрокам

Глава РПЛ Сергей Прядкин рассказал, почему приз лучшему бомбардиру получил и Сердар Азмун, и Артем Дзюба.

"Азмун и Дзюба провели потрясающий сезон, забив 34 гола на двоих. Действительно, изначально мы отдали Азмуну первое место из-за меньшего числа голов с пенальти. Однако потом было принято решение наградить обоих.

Мы обратили внимание на опыт коллег - в прошлом сезоне в АПЛ вручили три золотых бутсы! Мы решили поступить так же, а в следующем сезоне официально закрепить это в положении о премии", - приводит слова Прядкина "Спорт-Экспресс".

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