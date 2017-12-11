Прядкин объяснил текущий не высокий уровень игроков в российском чемпионате

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Прядкин объяснил текущий не высокий уровень игроков в российском чемпионатеПрезидент РФПЛ Сергей Прядкин объяснил текущий не высокий уровень игроков в российском чемпионате.

"У нас случился провал в подготовке нашего поколения, произошедший в конце 90-х, и это как раз сказывается на текущем уровне игроков. Новый лимит на легионеров будет достаточно жестким. Иностранные игроки должны быть качественными. Ведь только в конкурентной борьбе может наш футбол подняться. Есть еще несколько направлений, которые требуют немедленных решений", - цитирует Прядкина СЭ.

Напомним, Чалов прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего молодого игрока РФПЛ. | soccernews.ru

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