Прядкин объяснил текущий не высокий уровень игроков в российском чемпионате
Президент РФПЛ Сергей Прядкин объяснил текущий не высокий уровень игроков в российском чемпионате.
"У нас случился провал в подготовке нашего поколения, произошедший в конце 90-х, и это как раз сказывается на текущем уровне игроков. Новый лимит на легионеров будет достаточно жестким. Иностранные игроки должны быть качественными. Ведь только в конкурентной борьбе может наш футбол подняться. Есть еще несколько направлений, которые требуют немедленных решений", - цитирует Прядкина СЭ.
Напомним, Чалов прокомментировал свою победу в голосовании за лучшего молодого игрока РФПЛ. | soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Marca окрестила удар Кокорина в матче с "Ахматом" промахом года
-
"Челси" и "Тоттенхэм" в январе поборются за хавбека "Эвертона"
-
Зидан поделился ожиданиями от участия в Клубном Чемпионате Мира
-
Гюндоган: "Чемпионская гонка в АПЛ ещё не окончена"
-
Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах
-
Клубы АПЛ интересуются голкипером "Зари"
-
"Амкар" проведет матч с соперником ЦСКА по Лиге Европы
-
Непомнящий советует Дзюбе сменить клуб
-
Ван Гал: "Сейчас "МЮ" играет в более скучный футбол, но Моуринью никто не критикует"
-
Мората не сыграет против "Хаддерсфилда"
-
Рибери: "Я не боюсь потерять свое место в составе, потому что знаю свои качества"
-
Серхи Роберто: "Мы очень хотим сыграть с "Челси"
-
Нойер: "Уверен, что во втором круге сыграю свои матчи"
-
Большие перемены как попытка вернуться: "Майнц-05" против "Боруссии"
-
Испытание "Терьерами": "Челси" едет в гости к домашнему "Хаддерсфилду"
-
"Витория Гимараэш" и "Маритиму" побеждают в 14-м туре чемпионата Португалии
-
Федун: "Нас ждут интересные матчи с "Атлетиком"
-
Жиру может уйти в аренду зимой
-
Эпичный промах Кокорина попал в ленту британских СМИ
-
Наставник "Атлетика" поделился ожиданиями от противостояния со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12