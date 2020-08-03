Прядкин отреагировал на жалобы "Локомотива" касательно календаря нового сезона

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Прядкин отреагировал на жалобы "Локомотива" касательно календаря нового сезона

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал жалобы "Локомотива" на календарь нового сезона.

"Я категорически не согласен с критикой "Локомотива". Мы как раз сделали все возможное для участников еврокубков, то есть минимизировали число выездов и игр против топ-клубов перед европейскими матчами. У "Локомотива" в прошлом сезоне был более сложный график - перед Лигой Чемпионов у них было пять выездных игр и домашний матч с "Зенитом". А в этом - всего два выезда и ни одной игры с топ-клубами.

Август, соглашусь, насыщен, однако другого выхода у нас просто не было. Вернее, был, но остальные клубы РПЛ выступали за более плотный календарь на хороших полях в августе, чем за уход еще дальше в декабрь.

Кстати, у "Зенита" в августе тоже семь игр, как и у "Локомотива", при этом москвичи проведут за пределами Москвы всего две игры, а питерцы, с учетом суперкубка, - четыре. Однако "Зенит" ни на что не жалуется", - заявил Прядкин.

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