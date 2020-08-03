Прядкин отреагировал на жалобы "Локомотива" касательно календаря нового сезона
Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал жалобы "Локомотива" на календарь нового сезона.
"Я категорически не согласен с критикой "Локомотива". Мы как раз сделали все возможное для участников еврокубков, то есть минимизировали число выездов и игр против топ-клубов перед европейскими матчами. У "Локомотива" в прошлом сезоне был более сложный график - перед Лигой Чемпионов у них было пять выездных игр и домашний матч с "Зенитом". А в этом - всего два выезда и ни одной игры с топ-клубами.
Август, соглашусь, насыщен, однако другого выхода у нас просто не было. Вернее, был, но остальные клубы РПЛ выступали за более плотный календарь на хороших полях в августе, чем за уход еще дальше в декабрь.
Кстати, у "Зенита" в августе тоже семь игр, как и у "Локомотива", при этом москвичи проведут за пределами Москвы всего две игры, а питерцы, с учетом суперкубка, - четыре. Однако "Зенит" ни на что не жалуется", - заявил Прядкин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22