Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг

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Президент РПЛ Сергей Прядкин войдёт в новый состав совета директоров Ассоциации европейских лиг.

Руководителя российской Премьер-лиги переизбрали на четырёхлетний срок. Помимо него в орган попадут ещё 13 функционеров.

Выборы состоялись в пятницу, 26 марта, в онлайн-режиме.

Стоит отметить, что Прядкин является неизменным членом совета директоров Ассоциации европейских лиг с 2007 года.

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