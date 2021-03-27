Прядкин переизбран в совет директоров Ассоциации европейских лиг
Фото сайт РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин войдёт в новый состав совета директоров Ассоциации европейских лиг.
Руководителя российской Премьер-лиги переизбрали на четырёхлетний срок. Помимо него в орган попадут ещё 13 функционеров.
Выборы состоялись в пятницу, 26 марта, в онлайн-режиме.
Стоит отметить, что Прядкин является неизменным членом совета директоров Ассоциации европейских лиг с 2007 года.
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