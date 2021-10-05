Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. Он руководил лигой 14 лет

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Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин объявил об уходе с занимаемой должности.

Глава РПЛ подал в отставку сегодня во время общего собрания клубов лиги. Он руководил турниром с 2007 года.

Ранее сообщалось, что смену президента поддерживают 12 из 16 клубов Премьер-лиги.

Также СМИ писали, что Прядкину готовы выдвинуть вотум недоверия, если он не покинет пост по собственному желанию.

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