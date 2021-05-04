Прядкин попросил "Спартак" быть уважительнее

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Прядкин попросил "Спартак" быть уважительнееФото: Твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Президент РПЛ Сергей Прядкин в ходе рабочего совещания клубов РПЛ обратился к управляющему директору московского "Спартака" Евгению Мележикову с просьбой проявить больше уважения в социальных сетях по отношению к другим клубам.

Также, недовольство у ЦСКА вызвало утечка документа с обращением армейцев в комитет по этике. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что документ оказался в СМИ из-за  "Спартака".

Мележиков обещал учесть просьбу президента лиги.

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