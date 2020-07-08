Прядкин поздравил "Зенит" со вторым подряд чемпионством России

Президент РПЛ Сергей Прядкин поздравил "Зенит" с досрочным завоеванием титула чемпиона России в сезоне-2019/20.

Напомним, "сине-бело-голубые" обыграли "Краснодар" в матче 26-го тура РПЛ (4:2) и досрочно стал чемпионом страны.

"Поздравляю болельщиков, руководство, игроков и тренерский штаб "Зенита" с завоеванием шестого чемпионства в Российской Премьер-лиге!

"Зенит" выигрывает титул второй год подряд, и приятно видеть, как развивается команда. Защитить чемпионство всегда сложнее, но главному тренеру Сергею Семаку удалось мотивировать команду и раскрыть потенциал игроков. В этот непростой сезон, прервавшийся из-за пандемии коронавируса, "Зенит" не растерял преимущества, выступил стабильно и показал яркую игру.

Хочу обратиться ко всем футбольным болельщикам: несмотря на определение чемпиона РПЛ, впереди еще множество интересных матчей, борьба за еврокубковые места, полуфиналы и финал Кубка России. Концовка сезона будет непредсказуемой и захватывающей", - цитирует Прядкина пресс-служба лиги.

Сегодня, 8 июля, "Зенит" встретится в "Сочи в рамках 27-го тура РПЛ.

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