Прядкин поздравил "Зенит" со вторым подряд чемпионством России

Теги сергей прядкинзенит санкт-петербург

Прядкин поздравил "Зенит" со вторым подряд чемпионством России

Президент РПЛ Сергей Прядкин поздравил "Зенит" с досрочным завоеванием титула чемпиона России в сезоне-2019/20.

Напомним, "сине-бело-голубые" обыграли "Краснодар" в матче 26-го тура РПЛ (4:2) и досрочно стал чемпионом страны.

"Поздравляю болельщиков, руководство, игроков и тренерский штаб "Зенита" с завоеванием шестого чемпионства в Российской Премьер-лиге!

"Зенит" выигрывает титул второй год подряд, и приятно видеть, как развивается команда. Защитить чемпионство всегда сложнее, но главному тренеру Сергею Семаку удалось мотивировать команду и раскрыть потенциал игроков. В этот непростой сезон, прервавшийся из-за пандемии коронавируса, "Зенит" не растерял преимущества, выступил стабильно и показал яркую игру.

Хочу обратиться ко всем футбольным болельщикам: несмотря на определение чемпиона РПЛ, впереди еще множество интересных матчей, борьба за еврокубковые места, полуфиналы и финал Кубка России. Концовка сезона будет непредсказуемой и захватывающей", - цитирует Прядкина пресс-служба лиги.

Сегодня, 8 июля, "Зенит" встретится в "Сочи в рамках 27-го тура РПЛ.

Не пропустите: Мостовой не будет участвовать в матче "Сочи" с "Зенитом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сарри готов предложить игроку "Челси" Жоржиньо перейти в "Ювентус"

Сарри готов предложить игроку "Челси" Жоржиньо перейти в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов