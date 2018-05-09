Прядкин: "Предложения из-за рубежа о проведении там матча за Суперкубок есть, но в этом году он состоится в России"

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Прядкин: "Предложения из-за рубежа о проведении там матча за Суперкубок есть, но в этом году он состоится в России"Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о ситуации с местом проведения матча за Суперкубок России.

"Матч точно будет в России. Вы видите, какое нам достается наследие, поэтому рассматриваются все варианты, где есть хорошая арена. Это пропаганда футбола. Проводим в таком формате, чтобы поддержать и новые стадионы...

Предложения из-за границы есть, переговоры идут, но наши зарубежные партнеры тоже просят время, поэтому продолжим с ними общаться по следующему году. Эта идея для пропаганды российского футбола не уходит, мы будем ее разрабатывать", - цитирует Прядкина ТАСС.

Напомним, Геркус рассказал, сколько российские клубы заработают за участие в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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