Прядкин: "Премьер-лига может изменить название и логотип"



Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что название и логотип чемпионата России могут быть изменены.

"Есть вероятность, что логотип и название РФПЛ будут изменены. Финальное решение будет принято на общем собрании, и такую возможность мы предполагаем. На сегодняшний день никаких изменений нет, но они будут. Сейчас ведется большая работа, связанная с ребрендингом", - приводят слова Прядкина российские СМИ.

Напомним, что РФПЛ стала заниматься проведением чемпионатов России с 2002 года. До этого соревнования управлялись Профессиональной футбольной лигой.

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