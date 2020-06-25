Прядкин прокомментировал информацию о заболевании коронавирусом в "Оренбурге"
Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу новости о том, что в "Оренбурге" обнаружены заболевшие коронавирусом.
"Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей "Оренбурга" при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора", - цитирует Прядкина телеграм-канал Премьер-Лиги.
"Оренбург" ушёл всем составом на карантин и вряд ли сможет сыграть основой с "Краснодаром" в матче, запланированном на 27 июня.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22