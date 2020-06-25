Прядкин прокомментировал информацию о заболевании коронавирусом в "Оренбурге"

Теги оренбургрплсергей прядкин

Прядкин прокомментировал информацию о заболевании коронавирусом в "Оренбурге"

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу новости о том, что в "Оренбурге" обнаружены заболевшие коронавирусом.

"Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей "Оренбурга" при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора", - цитирует Прядкина телеграм-канал Премьер-Лиги.

"Оренбург" ушёл всем составом на карантин и вряд ли сможет сыграть основой с "Краснодаром" в матче, запланированном на 27 июня.

А еще: "Краснодар" может пропустить два матча РПЛ подряд из-за коронавируса| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Дзюба - самый успешный российский футболист моложе 40 лет по версии Forbes

Дзюба - самый успешный российский футболист моложе 40 лет по версии Forbes

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов