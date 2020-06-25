Прядкин прокомментировал информацию о заболевании коронавирусом в "Оренбурге"

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался по поводу новости о том, что в "Оренбурге" обнаружены заболевшие коронавирусом.



"Оперативному штабу РПЛ стало известно, что у ряда представителей "Оренбурга" при проведении планового тестирования выявлены признаки заражения новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора", - цитирует Прядкина телеграм-канал Премьер-Лиги.

"Оренбург" ушёл всем составом на карантин и вряд ли сможет сыграть основой с "Краснодаром" в матче, запланированном на 27 июня.

А еще: "Краснодар" может пропустить два матча РПЛ подряд из-за коронавируса| http://soccernews.ru