Прядкин прокомментировал решение не проводить матч "Ростов" - "Ротор"

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Прядкин прокомментировал решение не проводить матч "Ростов" - "Ротор"

Президент РПЛ Сергей Прядкин сделал заявление об отмене игры 8-го тура Премьер-лиги между "Ростовом" и "Ротором".

"Всю неделю мы находились в тесном контакте с "Ротором". Мы установили дедлайн – утро пятницы. До этого момента клуб должен был предоставить решение регионального Роспотребнадзора по эпидемиологической ситуации. Представители "Ротора" ежедневно сдавали тесты, и, к сожалению, вчера был выявлен ещё один случай коронавируса. В этой ситуации сам "Ротор" осознавал всю сложность ситуации и принял решение не принимать участие в матче, о чём оперативно уведомил лигу.

Хотел бы поблагодарить клуб за ответственное отношение к сложившейся ситуации: лига оперативно получала всю информацию, клуб взаимодействовал с региональным отделением Роспотребнадзора, выполнял все требования и предписания. Я желаю всем представителям волгоградской команды выздоровления и скорейшего возвращения на поле", - цитирует Прядкина "Р-Спорт".

Скорее всего, "Ротору" засчитают второе техническое поражение подряд (ранее - по итогам несостоявшейся встречи с "Краснодаром"). 

Не пропустите: "Ротор" опубликовал заявление об отмене матча с "Ростовом". | http://soccernews.ru
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