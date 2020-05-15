Прядкин прокомментировал решение о возобновлении РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин сделал заявление о решении исполкома РФС доиграть текущий розыгрыш чемпионата России.

"Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты - на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки. Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях. Мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований. К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей - ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально", - сказал Прядкин.

Напомним, что возобновление РПЛ запланировано на 21 июня. Оставшиеся восемь туров пройдут до 22 июля.

Пауза в турнире длится уже два месяца. В марте российский футбольный сезон пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.

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