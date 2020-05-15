Прядкин прокомментировал решение о возобновлении РПЛ
Президент РПЛ Сергей Прядкин сделал заявление о решении исполкома РФС доиграть текущий розыгрыш чемпионата России.
"Я рад, что мы возобновляем сезон в оптимальные для сложившейся ситуации даты - на предпоследней неделе июня. Это позволит всем футболистам подготовиться к возвращению на поле и доиграть сезон в сжатые, но разумные сроки. Нам всем предстоит большая работа: возвращение игроков и тренеров из-за границы, подготовка к проведению матчей в непростых условиях. Мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность всех участников соревнований. К сожалению, оставшиеся матчи пройдут без зрителей - ограничения на проведение массовых мероприятий остаются в силе. Но мы уверены, болельщики поддержат свои команды из дома не менее искренне и эмоционально", - сказал Прядкин.
Напомним, что возобновление РПЛ запланировано на 21 июня. Оставшиеся восемь туров пройдут до 22 июля.
Пауза в турнире длится уже два месяца. В марте российский футбольный сезон пришлось приостановить из-за пандемии коронавируса.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
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|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20