Прядкин раскритиковал Карпина за резкие высказывания в адрес РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин критично высказался о главном тренере "Ростова" Валерии Карпине, который был недоволен Роспотребнадзором и Премьер-Лигой.

"Давно и хорошо знаю Валерия Карпина. Но то, что он сказал в адрес Роспотребнадзора, - недопустимо. К этой организации надо относиться с уважением. Она пошла нам навстречу. Наша лига первой восстановила профессиональный спорт в стране, и случилось это во многом благодаря этой структуре. И когда звучит фраза, что у нас "чемпионат Роспотребнадзора", - это удар не только по лиге, ее престижу и имиджу. Это удар и по самому Роспотребнадзору.

Зачем бить по людям, которые работают над тем, чтобы в нашей стране было как можно меньше зараженных ковидом? Поэтому при всем понимании эмоций Карпина мы вынуждены были среагировать. И считаю, что правильно сделали", - цитирует Прядкина издание "Спорт-Экспресс".

Напомним, наставник "жёлто-синих" подверг критике руководство РПЛ, назвав чемпионат России сезона-2019/20 "ненормальным".

За это высказывание Карпин был оштрафован на 100 тысяч рублей.

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