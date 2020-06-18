Прядкин рассказал, что "Ростов" попросил рассмотреть возможность переноса матча с "Сочи"

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что получил сегодня, 18 июня, от "Ростова" заявление с просьбой перенести матч 23-го тура РПЛ с "Сочи".

"Мы не будем жестко критиковать руководство "Ростова", но вы увидели, что все может случиться. Нам с этим вирусом еще долго жить. И новый чемпионат нам играть в этих жестких рамках. Команда очень хорошая, хороший тренер. Хочу пожелать скорейшего выздоровления.

Мы не заняли оборонительную позицию, смотрим все варианты, советуемся с Роспотребнадзором. Утром мне поступило письмо от "Ростова" с просьбой рассмотреть возможность переноса. Мы его рассмотрели, больше рассказать нечего", - цитирует Прядкина Sport24.

Напомним, в клубе было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом, из-за чего всей команде и тренерскому штабу пришлось уйти на карантин.

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