Прядкин рассказал, когда VAR будет запущен в чемпионате России
Президент чемпионата России Сергей Прядкин рассказал, когда будет запущен VAR в Премьер-Лиге. Об этом сообщает "Чемпионат".
"Могу сказать, что осталось одно заседание. Рабочая группа должна собраться 1 июня, и на этом мы поставим точку. Пока мы пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона. Сначала клубы решили прийти к децентрализованному использованию системы VAR. Но затем решили, что будет централизованный командный пункт с офисом в Москве. Это будет более верным решением. Последние цифры согласовываются с компаниями, которые находятся в данном проекте. Согласуем с ними цены, на которые пойдут клубы Премьер-Лиги", - сказал Прядкин.
Напомним, по итогам этого сезона чемпионом России стал "Зенит".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20