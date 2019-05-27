Прядкин рассказал, когда VAR будет запущен в чемпионате России

Президент чемпионата России Сергей Прядкин рассказал, когда будет запущен VAR в Премьер-Лиге. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Могу сказать, что осталось одно заседание. Рабочая группа должна собраться 1 июня, и на этом мы поставим точку. Пока мы пришли к выводу, что VAR надо запускать в начале сезона. Сначала клубы решили прийти к децентрализованному использованию системы VAR. Но затем решили, что будет централизованный командный пункт с офисом в Москве. Это будет более верным решением. Последние цифры согласовываются с компаниями, которые находятся в данном проекте. Согласуем с ними цены, на которые пойдут клубы Премьер-Лиги", - сказал Прядкин.

Напомним, по итогам этого сезона чемпионом России стал "Зенит".

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