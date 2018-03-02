Прядкин рассказал о прибыли РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, что российская Премьер-лига по контракту на телеправа на матчи чемпионата от немеждународных прав получила прибыль 1,49 миллиарда рублей.

В свою очередь от международных прав организация получила прибыль 10 миллионов долларов.

"Сейчас у нас 1 миллиард 490 миллионов рублей чистой прибыли за сезон от немеждународных прав, плюс 10 миллионов долларов международных прав. Для лиги это очень маленькие суммы", - сказал он.

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