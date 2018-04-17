Прядкин рассказал о том, когда расширится состав РФПЛ

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что вопрос сокращения или увеличения числа участников чемпионата России пока не обсуждается.

По мнению Прядкина, такой вопрос нужно рассматривать тогда, когда в стране появится больше экономически стабильных клубов.

"Пока вопросы, связанные с сокращением или расширением лиги, у нас не поднимаются, считаем, что нынешнее количество оптимальное. Если появятся экономически стабильные клубы, то мы, конечно, расширимся, для нашей страны это было бы здорово", - сказал он.

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