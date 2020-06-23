Прядкин рассказал, почему матч "Сочи" - "Ростов" не был перенесен
Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал итоги матча 23-го тура чемпионата России "Сочи" - "Ростов" (10:1).
Напомним, главный тренер ростовской команды Валерий Карпин был очень недоволен поведением руководства РПЛ в этой ситуации.
"Прекрасно понимаю Валерия Георгиевича Карпина, он всегда славился яркими выступлениями. Это один из специалистов, который имеет права на свою точку зрения. Но я хочу напомнить о том, что при принятии регламента, мы все вопросы внимательнейшим образом рассматривали и с клубами, и с РФС, и с регулирующими организациями государственными. Какая бы обстановка не стояла в стране, необходимо в этих условиях будет работать и в дальнейшем. По сути, мы весь следующий сезон будем играть в условиях ограничений. COVID-регламент подразумевает три раздела, два из которых посвящены минимизации тех рисков, которые могли бы произойти в ходе рестарта чемпионата, и в следующем сезоне. Считать заболевание коронавирусом форсмажорным обстоятельством - абсолютно нельзя.
Почему РПЛ не перенесла матч "Сочи" - "Ростов"? У нас абсолютно новый регламент, он отличается от того, что был раньше. В соответствии с этим регламентом, на начальном этапе бюро исполкома приняло решение остановить чемпионат. В этих условиях мы получили соответствующие разъяснения. Мы должны существовать в условиях пандемии. Клубы должны были провести разъяснительную работу с игроками, объяснить, как им вести себя за пределами тренировочной базы. Это все должно было происходить и подробнейшим образом прописаны. В новом календаре изначально не было предусмотрено резервной даты, клубы знали об этом. Мы планировали календарь с учетом равных условий для всех клубов. В связи с этим, мы даже не рассматривали поправки в регламент в отношении переноса. У лиги не было оснований для этого.
Не должно быть такого, чтобы взрослые футболисты играли против мальчишек. Я признаю, что это, наверное, несправедливо. Но я хочу обратить внимание на то, с какой самоотдачей эти мальчишки играли за честь своего клуба. В этот день их поддерживала вся страна", - рассказал Прядкин в эфире программы "Футбол России".
Не пропустите: Прядкин: "Не согласен, что РПЛ молчала о проблемах во время рестарта лиги"| http://soccernews.ru
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