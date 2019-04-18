Прядкин: "Российские клубы будут конкурировать в Лиге Чемпионов, но нужно подождать"



Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин выразил уверенность, что российские клубы смогут добиться успеха в Лиге Чемпионов.

"Надо подождать чуть-чуть, нужно время. Все впереди, мы будем конкурировать обязательно", – приводят слова Прядкина российские СМИ.

Напомним, что в нынешнем сезоне в Лиге Чемпионов участвовали "Локомотив" и ЦСКА. Оба клуба прекратили выступления на стадии группового турнира, заняв последние места в своих группах.

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