Прядкин: "Российские клубы будут конкурировать в Лиге Чемпионов, но нужно подождать"

Теги сергей прядкин

Прядкин: "Российские клубы будут конкурировать в Лиге Чемпионов, но нужно подождать"
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин выразил уверенность, что российские клубы смогут добиться успеха в Лиге Чемпионов.

"Надо подождать чуть-чуть, нужно время. Все впереди, мы будем конкурировать обязательно", – приводят слова Прядкина российские СМИ.

Напомним, что в нынешнем сезоне в Лиге Чемпионов участвовали "Локомотив" и ЦСКА. Оба клуба прекратили выступления на стадии группового турнира, заняв последние места в своих группах.

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