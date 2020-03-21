Прядкин: "Российские клубы побаиваются в еврокубках, мы ещё вернёмся на ведущие позиции"

Президент РПЛ Сергей Прядкин поделился мыслями о провале российских клубов в Лиге Чемпионов и Лиге Европы сезона 2019/20.

"Это спорт, такое бывает. Было время, когда наши клубы могли сойтись и в полуфинале еврокубка. А такое, что случилось с нашими клубами в этом сезоне, бывает и с зарубежными командами. Нас побаиваются, мы ещё вернёмся на ведущие позиции", - сказал Прядкин.

Напомним, что впервые за 18 лет ни одна из российских команд не пробилась в весеннюю стадию еврокубков.

В самом начале сезона РПЛ в Европе представляли шесть клубов - "Зенит", "Локомотив" (оба - вылет из ЛЧ по итогам группового этапа), "Краснодар", ЦСКА (оба - вылет из ЛЕ по итогам группового этапа), "Спартак" и тульский "Арсенал" (оба - не преодолели отборочные раунды ЛЕ).

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