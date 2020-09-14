Прядкин сделал заявление об участии "Ротора" в матчах РПЛ после вспышки коронавируса

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Прядкин сделал заявление об участии "Ротора" в матчах РПЛ после вспышки коронавируса

Президент РПЛ Сергей Прядкин разъяснил позицию лиги касательно участия "Ротора" в матчах турнира.

Напомним, что в субботу в волгоградской команде обнаружили 7 футболистов, заражённых коронавирусом.

"К сожалению, мы вынуждены отменить матч "Ротор" - "Краснодар" из соображений безопасности. Мы до последнего момента ждали решения Роспотребнадзора по итогам расследования, но не получили его. Безопасность всех участников матча – абсолютный приоритет для нас, поэтому проводить игру в этой ситуации было нельзя.

Мы будем ждать документов от "Ротора", чтобы принять своевременные решения о проведении матча следующего тура. И главное, я желаю скорейшего выздоровления всем представителям клуба", - сказал Прядкин.

19 сентября в рамках 8-го тура РПЛ "Ротор" должен сыграть с "Ростовом".

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