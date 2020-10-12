Прядкин: "Штраф "Спартаку" за нарушение санитарного режима - сигнал всей лиге"

Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался по поводу решения суда оштрафовать московский "Спартак" на 300 тысяч рублей за нарушения санитарного режима.

Ранее стало известно, что стадион "Открытие Арена" временно приостановлен.

"Удовлетворены, что наказание не связано с закрытием стадиона, «Спартак» продолжит играть для своих болельщиков.

Вместе с тем это сигнал всей лиге. Обострившаяся эпидемиологическая ситуация исключает формальный подход к соблюдению профилактических мер. Каждый матч теперь - под особым вниманием со стороны органов власти. Наша общая обязанность - проявить повышенную ответственность, и это касается всех клубов РПЛ.

Пользуясь случаем, хочется еще раз обратиться к болельщикам: не пренебрегайте мерами безопасности, соблюдайте дистанцию и используйте средства защиты", - цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.

После 10 туров чемпионата России "Спартак" занимает 2 место в турнирной таблице.

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