Прядкин: "Следующий сезон Премьер-Лиги будет переходным"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин анонсировал изменения в проведении национального чемпионата.

"РФПЛ со следующего сезона будет играть самую активную роль в лицензировании клубов. Будет выработан ряд критериев, которые будет утверждать РФПЛ. Это, например, финансовый, инфраструктура, наличия академии - не фикция, а доскональная проверка должна быть организована. Следующий сезон будет переходным, в сентябре с РФС мы объявим эти критерии. За переходный сезон-2018/19 клубы, которые ставят цель выйти в РФПЛ или участвовать, должны будут соблюдать эти критерии. Если клуб не соответствует, он не будет принят, даже если выиграл ФНЛ. Клубы, которые ставят задачу выйти, должны подтягивать уровень. Мы с ФНЛ постараемся подтянуть их уровень к клубам РФПЛ", - цитирует Прядкина bobsoccer.ru.

Напомним, Прядкин рассказал о готовности возродить Кубок Лиги. | soccernews.ru