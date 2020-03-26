Прядкин сообщил, как продвигается работа после приостановки РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о ситуации с приостановкой чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации. Ближе к 10 апреля мы обсудим все с клубами и РФС и примем решение исходя из ситуации и рекомендаций соответствующих органов власти", - сказал Прядкин.

Напомним, РПЛ приостановлена до 10 апреля.

По последним данным, в России зафиксировано 840 случаев заболевания коронавирусом. 38 человек уже выздоровело. Зарегистрировано 2 смерти.

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