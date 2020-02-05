Прядкин высказал благодарность клубам лиги за поддержку

Теги сергей прядкин

Прядкин высказал благодарность клубам лиги за поддержку

Президент РПЛ Сергей Прядкин поблагодарил клубы за единогласную поддержку. .

"Я благодарен всем клубам лиги за оказанное мне доверие. Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру.

Буду готовиться к выборам. 17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период", - сказал Прядкин.

Несколько недель назад Прядкин сообщил, что клубы РПЛ единогласно выбрали его новым президентом организации на ближайшие пять лет. На данную новость негативно отреагировало руководство Российского футбольного союза, заявив, что перевыборы Прядкина прошли с нарушениями.

Новые выборы состояться 17 марта.

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