Прядкин высказался о приостановке РПЛ до 10 апреля

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Прядкин высказался о приостановке РПЛ до 10 апреля

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин дал комментарии по поводу приостановки турнира из-за пандемии коронавируса.

"Основным приоритетом Российской Премьер-Лиги всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков. Данное решение является необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности. Мы надеемся на понимание и серьёзное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением COVID-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации", - сказал Прядкин.

Напомним, что пауза в РПЛ продлится до 10 апреля, после чего эпидемиологическую ситуацию в стране оценят компетентные органы.

В российском чемпионате уже сыграны 22 тура из 30. С девятиочковым отрывом в турнирной таблице лидирует "Зенит".

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