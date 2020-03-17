Прядкин высказался о своём переизбрании на пост президента РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин дал комментарии после того, как все клубы лиги поддержали его кандидатуру на выборах главы организации.

"Я благодарен клубам Премьер-лиги за оказанное доверие, для меня очень важна их единогласная поддержка. Мы вместе проделали большую работу по обновлению и улучшению продукта лиги. Провели ребрендинг и обновили коммуникационную стратегию бренда. Усилили спортивную составляющую турнира. Ввели дополнительные критерии лицензирования, внедрили институт матч-менеджмента и перешли на современные принципы составления календаря.

Стадионы стали более комфортными и безопасными. Для финансовой стимуляции клубов и улучшения работы со зрителями ввели дополнительный маркетинговый критерий при распределении средств, продлили отношения с генеральным и подписали соглашение с титульным партнёрами. Чтобы двигаться вперёд, нам предстоит сделать ещё больше. Сегодня были определены основные направления работы лиги на ближайшие пять лет. Вместе мы будем делать её сильнее, привлекательнее и интереснее", - сказал Прядкин.

58-летний функционер сможет занимать должность на протяжении ещё пяти лет, то есть до 2025 года.

Напомним, что Прядкин бессменно возглавляет РПЛ с 14 ноября 2007 года.

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