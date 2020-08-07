Прядкин высказался о возможной отставке с поста главы РПЛ

Глава РПЛ Сергей Прядкин высказался о своей возможной отставке.

"Если клубы захотят, то РПЛ готова рассмотреть отставку главы лиги", - заявил Прядкин в интервью для Василия Конова.

Прядкин занимает свою должность с 2007 года. В 2018-2019 годах он исполнял обязанности президента РФС.

Ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ хотят сменить главу лиги.

Читайте также: Медведев выступил против ухода Сергея Прядкина с поста президента РПЛ. | http://soccernews.ru