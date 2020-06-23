Прядкин заявил, что в нынешних условиях необходимо будет играть и следующий сезон

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что российский футбол будет существовать в таких условиях и в следующем сезоне.

"У нас была небольшая летучка перед рестартом чемпионата, где присутствовали наши коллеги из Федерации по регби, они нас поблагодарили. Те наработки регламентных норм, которые мы по сути сделали, общаясь с нашими зарубежными коллегами - они тоже этот опыт взяли, чтобы скорректировать свой регламент.

Признаю, что регламент будет дорабатываться и определенные коррективы мы туда внесем. У нас есть небольшая пауза между этим чемпионатом и новым, и если какие-то вопросы возникнут, то мы будем все вносить, изменять, дополнять, чтобы прийти к какому-то правильному документу. Мы ведем консультации с Роспотребнадзором по тому, как можно определить контактную группу, и выявить те контактные лица, которые были бы изолированы, а остальные продолжали играть. Если Роспотребнадзор пойдет нам на встречу, рассмотрит эту просьбу, то он выдаст соответствующие рекомендации местным подразделениям. Повторюсь: этот вопрос решается на месте.

В заключении хочу высказать свое мнение: с большой уверенностью мы говорим о том, что в этих условиях нам предстоит играть весь следующий сезон. К этому я подводил и говорил, что нам нужно эти правила соблюдать", - сказал Прядкин в эфире программы "Футбол России".

Напомним, следующий сезон РПЛ стартует в начале августа. Все матчи проходят с небольшим количеством зрителей, чтобы соблюдать правила, введенные из-за коронавируса.

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