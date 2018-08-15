Прядкин заявил о желании привлечь Саввиди в чемпионат России

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Прядкин заявил о желании привлечь Саввиди в чемпионат РоссииПрезидент РПЛ Сергей Прядкин хотел бы привлечь президента ПАОК Ивана Саввиди в чемпионат России.

"Усманов? Жалко, что он покинул "Арсенал".

Мы сегодня на стадионе с другими людьми разговаривали о Саввиди. Почему бы нам не завлечь такого бизнесмена к нам? Хотя в свое время он уже содержал в России две команды.

Мы хотим делать шоу, привлекать болельщиков, но это и большая затратная часть. Поэтому должна быть не только любовь к футболу, но и выгода. С Саввиди пока не общался", – сказал Прядкин.

Ранее Саввиди спонсировал "Ростов" и был президентом клуба.

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