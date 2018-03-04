Прядкин: "Желтый мяч был хорошо виден по телевизору"
Президент РФПЛ Сергей Прядкин доволен тем, как прошел матч 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" (0:0).
"Пожеланий об отмене матча не было ни от кого. Мне с утра докладывали все работники, в том числе Лиги. Я благодарен сотрудникам "Локомотива" за работу. У нас с "Арсеналом" схожая ситуация, в Хабаровске. Там прошел циклон, и было все засыпано снегом. И мы очень благодарны работникам стадиона, что они справились и матч прошел. Все находились в равных условиях, поэтому не стоит ни на кого обижаться.
Не видно было мяч по телетрансляции? Мне сейчас телевизионщики задавали вопрос. Мяч, который сегодня использовался, предназначен именно для зимы. Он желтого цвета и бывает оранжевый. Я смотрел моменты по телевизору, в принципе, он различимый, и все ясно. У нас была предварительная договоренность с инспектором матча Сергеем Зуевым, что если поле заметет, то мы делаем техническую остановку для его расчистки. Мы справились. Все было видно", – приводят слова Прядкина российские СМИ.
Стоит отметить, что многие болельщики жаловалось на отсутствие видимости желтого мяча на заснеженном поле. Как оказалось, РФПЛ просто не закупила красные мячи для проведения чемпионата.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|21
|46
|2
|Краснодар
|21
|39
|3
|Спартак Москва
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|38
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|38
|6
|Уфа
|21
|28
|7
|Арсенал Тула
|21
|28
|8
|Ахмат
|21
|26
|9
|Ростов
|21
|25
|10
|Урал
|21
|25
|11
|Рубин
|21
|24
|12
|Тосно
|21
|23
|13
|Динамо Москва
|21
|23
|14
|Амкар
|21
|22
|15
|Анжи
|21
|20
|16
|СКА Хабаровск
|21
|12