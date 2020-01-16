Прядкина досрочно переизбрали на пост президента РПЛ

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Прядкина досрочно переизбрали на пост президента РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин объявил, что он останется на своём посту ещё как минимум на пять лет.

"Меня досрочно переизбрали на новый срок, это действительно так. Это произошло в конце собрания. Вышло так, что у меня срок заканчивается в апреле, за месяц до конца чемпионата. Клубы посчитали, что это неправильно. Поэтому клубы единогласно приняли решение меня переизбрать на пять лет. За это им большое спасибо", - сказал Прядкин

Напомним, что сегодня, 16 января, состоялось общее собрание клубов российской Премьер-лиги.

58-летний Прядкин возглавляет РПЛ с 14 ноября 2007 года, то есть суммарно он может провести на руководящей должности более 17 лет.

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