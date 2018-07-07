Прыгнуть выше головы: Англия и Швеция сразятся за полуфинал Чемпионата Мира

Швеция – Англия

Стадион: "Космос Арена" (Самара, Россия)

Начало матча: 17:00

Главный арбитр: Бьорн Кёйперс (Нидерланды)

Если и можно сказать о какой-то из пар четвертьфинала то, что она очень уж предсказуема, то разве что об этой. Англия и Швеция исторически находятся на разных уровнях футбольной иерархии, но, на самом деле, все забывают, что сейчас времена немного поменялись. И дело не в том, что обе команды вдруг стали грандами или опустились на уровень середняков. Нет, они до сих пор на разных футбольных уровнях. Особенно это касается уровня исполнителей. Но то, что мы можем видеть на бумаге, не всегда становится реальностью в жизни. Англия против Швеции – это противостояние класса и порядка, атаки и обороны, а если это все умножить на возможность сыграть в полуфинале мундиаля, где обе команды не были еще с 1990-ых годов, то мы получим битву, где разница в классе не будет играть никакой разницы.

Сборная Швеции прошла достаточно долгий путь к четвертьфиналу Чемпионата Мира, по ходу подпортив нервы нескольким топовым сборным. Еще на групповом этапе отбора "росомахи" хорошенько зарубились с Францией и оставили позади Голландию, которая, однако, уже несколько лет подряд показывает не лучший футбол. После второго места в квалификации парням Янне Андерссона пришлось противостоять Италии в плей-офф и, что интересно, шведы не дали забить подопечным Вентуры в течении 180 минут, показав прекрасную игру в обороне. При этом, свой шанс они нашли. Единственный гол решил исход двухматчевого противостояния и лишил Буффона и Де Росси последнего шанса пошуметь на международном турнире. На самом мундиале 2018 шведы сделали ровно то, что от них требовалось: придушили Корею, достойно показали себя в матче с Германией и выиграли матч жизни с Мексикой. Как бонус за хорошую игру на групповом этапе, в 1/8 финала им попалась равная по классу Швейцария, которую "росомахам" требовалось просто перебегать, что они и сделали.

А в англичан путь к четвертьфиналу был намного проще. Формально, первый серьезный соперник на их пути – это Колумбия в 1/8 финала. Бельгию в расчет брать не стоит, ведь команды играли в полурезервных составах, да и встреча собой турнирной нагрузки не несла. 120 минут против "кофейщиков" не только порядком утомили подопечных Саутгейта, но и дали им некий заряд мотивации, ведь сборная "трех львов" впервые в своей истории выиграла серию пенальти на мундиалях. Вот уж действительно важное достижение, которое не должно пройти мимо. Ну и когда, если не сейчас? Ведь все карты на руках: календарь не самый сложный, хорошее поколение, да и соперники проходятся в не совсем традиционном стиле. Все как надо!

На протяжении футбольной истории команды по семь раз выиграли очную встречу между собой, еще девять раз была зафиксирована ничья. На Чемпионатах Мира Англия и Швеция пересекались дважды – в 2002 и 2006 годах. Обе встречи проходили в рамках группового этапа и заканчивались вничью – 1:1 и 2:2 соответственно. Вот такое вот историческое равенство. Интересно, что оба раза, когда шведы и англичане встречались между собой на мундиалях, сборную трех львов возглавлял шведский тренер Свен-Ёран Эрикссон.

Что могут предложить команды друг другу? У шведов все просто – оборонительная игра с быстрыми атаками. Это то, во что команда играла на протяжении всего турнира. И три из четырех встреч удалось сыграть на ноль. Не повезло только во встречи с Германией, но и там все закончилось бы для "росомах" очень даже неплохо, если бы не чудо-гол Тони Крооса в самом конце.

А вот англичане предпочитают доминировать. Особо ярко это продемонстрировал последний матч с Колумбией, где, однако, "кофейщики" сами отдали инициативу. Но ведь шведы в любом случае сделают так же, так что особой разницы в игре подопечных Саутгейта ожидать не стоит. Возможно, будет немного меньше подач, ведь то очень плохое оружие против высоких Линделефа и Гранквиста. У последнего, кстати, буквально вчера родилась дочь, так что уровень мотивации на игру, конечно, будет зашкаливать. При всем обилии разнообразных мелких событий и крутых футболистов, все взоры будут направлены, конечно же, на Харри Кейна. На этом чемпионате он забил уже 6 голов, и любое последующее взятие ворот сделает его лучшим бомбардиром "трех львов" на одном мундиале. Предыдущий рекорд принадлежал Гари Линекеру. В любом случае, если кто-то считает эту встречу проходной, то спешим заметить, что это далеко неправда!

Интересные факты перед противостоянием Швеции и Англии

Швеция и Англия дважды встречались на Чемпионатах Мира – в 2002 и 2006 годах. Обе встречи завершились с ничейным счетом – 1:1 и 2:2 соответственно.

На нынешнем Чемпионате Мира сборная Швеции 3 раза из 4 уходила с поля без пропущенного гола. В свою очередь, забивали "росомахи" в каждом матче.

В течении футбольной истории сборная Англии восемь раз пробивалась в четвертьфинал мундиаля, но лишь дважды проходила дальше. Это случалось в 1966 (тогда сборная "трех львов" стала победителем) и 1990 (4 место на турнире) годах.

Сборная Швеции 5 раз пробивалась в четвертьфинал Чемпионатов Мира и 4 раза выходила дальше (1938, 1950, 1958, 1994).

Сборная Англии пропустила во всех 4 матчах нынешнего мундиаля.

Еще ни один голкипер сборной Швеции никогда не играл более трех "сухих" матчей на одном Чемпионате Мира. Если нынешний вратарь Роберт Ольсен не пропустит завтра, то станет абсолютным рекордсменом своей страны.

Ориентировочные составы

Швеция: Ольсен – Крафт, Линделеф, Гранквист, Аугустинссон – Классон, Ларссон, Экдаль, Форсберг – Тойвонен, Берг.

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр – Триппьер, Алли, Хендерсон, Лингард, Янг – Стерлинг, Кейн.

Прогноз на матч

Все вышесказанное наводит на мысль, что в основное время мы с вами увидим ничью, которая не порадует обилием голов. Вероятней всего, это будет что-то вроде 1:1. А в дополнительное время уже шведы будут решать, как вести игру, ведь подопечные Янне Андерссона физически сильнее своих английских коллег. Но что-то подсказывать, что для Англии все снова будет решать серия пенальти. "Росомахи" очень организованны в обороне и вряд ли дадут подопечным Саутгета разбегаться. Если дело закончится именно так, то скорее всего, именно Англия пойдет дальше, ибо уверенность после прошлой серии пенальти, плюс – постоянная отработка этого компонента на тренировках, должна помочь преодолеть дрожь в коленках и оформить свой третий в истории выход в полуфинал.

Букмекеры отдают предпочтение англичанам. Коэффициент на их победу колеблется в районе 1,95. Ничья считается менее вероятной – 3,2. В случае победы Швеции поставленную сумму можно умножить в 5 раз.

Игорь Малиенко | soccernews.ru

Не пропустите! Плач "селесао": Бельгия обыгрывает Бразилию и выходит в полуфинал