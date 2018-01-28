Прыжок в еврокубки: "Милан" обыгрывает "Лацио"

Вывеску центрального матча 22 тура итальянской Серии А получило противостояние "Милана" и "Лацио". В текущем сезоне команды не являются конкурентами в борьбе за Лигу Чемпионов, ведь в чемпионате их разделяет целых 15 очков. Миланцы застряли в середине турнирной таблицы, в то время как римляне вовсю борются за Лигу Чемпионов. Встреча первого круга между этими командами и вовсе завершилась разгромом "россонери" со счетом 1:4, так что хозяевам не мешало бы и отомстить своим обидчикам, тем более условная победа практически подбрасывала их в зону Лиги Европы.

Гости с первых минут зацепились за мяч и пустились в атаку чужих ворот, но создать что-то опасное у владений "Милана" им не удавалось. Футболисты "россонери" пытались сбить темп и успокоить игру, и вскоре им удалось это сделать. А на 15-й минуте хозяева неожиданно открыли счет: Чалханоглу выполнил подачу со стандарта на левом фланге, а Крутоне головой вколотил мяч сетку – 1:0.

Не прошло и пяти минут, как "Лацио" отыгрался: в ходе затяжной атаки гостей Лейва перевел мяч направо Марушичу, тот убрал на замахе защитника и покатил в дальний угол – 1:1. На исходе получаса игры Луис Альберто мог выводить гостей вперед, но его удар с левого края штрафной приняла на себя перекладина ворот Доннаруммы.

А на последней минуте первого тайма "россонери" вновь вышли вперед: в позиционной атаке Калабрия получил мяч на правом фланге и выполнил навес в центр штрафной, где набежавший Бонавентура сделал счет 2:1. Результативная первая половина встречи закончилась в пользу футболистов "Милана".

Не сбавили оборотов команды и во втором тайме: игра не задерживалась в центре поля, быстро перемещаясь то к одним, то ко вторым воротам. "Лацио" больше владел мячом ввиду необходимости отыгрываться, однако миланцы также не упускали возможности провести затяжную атаку.

В середине второй половины римляне увеличили свое давление на ворота миланцев, и хозяева были вынуждены играть ближе к своим владениям. Время шло, а "Лацио" никак не мог даже создать голевой момент, постоянно спотыкаясь о защитные построения "Милана". Сами хозяева в контратаки убегали все реже, в какой-то момент согласившись играть на удержание счета.

За 5 минут до конца основного времени римляне получили шанс отыграться: вышедший на замену Нани отдал проникающий пас в штрафную бразильцу Андерсону, тот выполнил прострел во вратарскую, а Лулич с близкого расстояния не смог переиграть Доннарумму. В самой концовке встречи "Лацио" устроил настоящий штурм ворот хозяев, однако футболисты "Милана" выстояли, добившись очень важной победы в матче с таким непростым соперником.

"Милан" – "Лацио" – 2:1

Голы: Кутроне, 15 – 1:0, Марушич, 20 – 1:1, Бонавентура, 44 – 2:1

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Антонелли (Абате, 71), Биглия, Кессиэ, Бонавентура, Сусо (Борини, 81), Чалханоглу, Кутроне (Андре Силва, 71).

"Лацио": Стракоша, Баштуш, Де Врей (Луис Фелипе, 74), Раду, Лейва (Андерсон, 52), Пароло, Марушич (Нани, 83), Милинкович-Савич, Лулич, Луис Альберто, Кайседо.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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