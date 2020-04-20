"Психанула". Жена Погребняка изменила имидж во время карантина

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"Психанула". Жена Погребняка изменила имидж во время карантина

Мария Погребняк, жена нападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка, рассказала, что ей пришлось самой перекраситься из-за карантина, который был введен в связи с угрозой распространения китайского коронавируса.

"Психанула и перекрасила сама себя. Кстати, я вошла во вкус, мне срочно нужно кого-то еще перекрасить", — написала девушка в Instagram. 

Павел и Мария узаконили отношения в 2014 году. В настоящее время они воспитывают троих сыновей.

В нынешнем сезоне 36-летний Погребняк провел за "Урал" 14 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

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