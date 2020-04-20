"Психанула". Жена Погребняка изменила имидж во время карантина
Мария Погребняк, жена нападающего екатеринбургского "Урала" Павла Погребняка, рассказала, что ей пришлось самой перекраситься из-за карантина, который был введен в связи с угрозой распространения китайского коронавируса.
"Психанула и перекрасила сама себя. Кстати, я вошла во вкус, мне срочно нужно кого-то еще перекрасить", — написала девушка в Instagram.
Павел и Мария узаконили отношения в 2014 году. В настоящее время они воспитывают троих сыновей.
В нынешнем сезоне 36-летний Погребняк провел за "Урал" 14 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.
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|Краснодар
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|5
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|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
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|Сочи
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|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
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|Крылья Советов
|22
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|Ахмат
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