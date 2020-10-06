ПСВ арендовал хавбека "Челси", который не играл 2 года
Полузащитник лондонского "Челси" Марко ван Гинкел перешел в ПСВ из Эйндховена, сообщается на официальном сайте голландского клуба.
ПСВ арендовал футболиста до лета 2021 года. Стоит отметить, что хавбек не выходил на после с 2018 года, так как он продолжает восстанавливаться после травмы колена. Ранее он уже играл за ПСВ на правах аренды с 2016 по 2018 годы.
27-летний ван Гинкел выступает за "Челси" с 2013 года, провел за клуб четыре матча и не отметился результативными действиями. Сдавался в аренду "Милану" и "Сток Сити". За сборную Нидерландов сыграл восемь матчей.
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|Арсенал Лондон
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