ПСВ арендовал хавбека "Челси", который не играл 2 года

Полузащитник лондонского "Челси" Марко ван Гинкел перешел в ПСВ из Эйндховена, сообщается на официальном сайте голландского клуба.

ПСВ арендовал футболиста до лета 2021 года. Стоит отметить, что хавбек не выходил на после с 2018 года, так как он продолжает восстанавливаться после травмы колена. Ранее он уже играл за ПСВ на правах аренды с 2016 по 2018 годы.

27-летний ван Гинкел выступает за "Челси" с 2013 года, провел за клуб четыре матча и не отметился результативными действиями. Сдавался в аренду "Милану" и "Сток Сити". За сборную Нидерландов сыграл восемь матчей.

Не пропустите: ПСВ усилился полузащитником "Баварии". | http://soccernews.ru