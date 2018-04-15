ПСВ - "Аякс" - 3:0 (обзор)

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ПСВ - "Аякс" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 31-го тура голландской Эредивизи, в котором ПСВ из Эйндховена дома разгромил амстердамский "Аякс".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 31 80
2 Аякс 31 70
3 АЗ 31 65
4 Фейеноорд 31 57
5 Утрехт 31 49
6 Витесс 31 45
7 Зволле 31 44
8 Херенвен 31 43
9 АДО Ден Хааг 31 43
10 Эксельсиор 31 39
11 Хераклес 31 37
12 ВВВ Венло 31 34
13 Гронинген 31 33
14 Виллем II 31 33
15 НАК Бреда 31 30
16 Рода ЮК 31 26
17 Спарта Роттердам 31 24
18 Твенте 31 20
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