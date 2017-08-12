ПСВ – "АЗ Алкмар" - 3:2 (обзор)

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ПСВ – "АЗ Алкмар" - 3:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча первого тура чемпионата Голландии между ПСВ и "АЗ Алкмаром".

Не пропустите: ПСВ сильнее "АЗ Алкмара", "Венло" громит "Спарту". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фейеноорд 33 79
2 Аякс 33 78
3 ПСВ 34 76
4 Утрехт 33 59
5 АЗ 33 49
6 Витесс 33 48
7 Твенте 34 45
8 Херенвен 33 43
9 Хераклес 33 43
10 Гронинген 34 43
11 АДО Ден Хааг 34 38
12 Эксельсиор 34 37
13 Виллем II 33 36
14 Зволле 34 35
15 Спарта Роттердам 34 34
16 Рода ЮК 33 33
17 НЕК 33 31
18 Гоу Эхед Иглз 34 23
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