ПСВ, АЗ и "Рода" побеждают в 14-м туре чемпионата Голландии
Завершились три матча 14-го тура чемпионата Голландии. Лидер турнира ПСВ одержал очередную победы и продолжает уверенно идти на первом месте. АЗ воспользовался осечкой "Аякса" и поднялся на вторую позицию.
ПСВ - "Спарта" - 1:0 (0:0)
Гол: де Йонг, 52 - 1:0
"Венло" - АЗ - 0:2 (0:0)
Голы: Сентьенс, 73 (автогол) - 0:1, Хатзидиакос, 84 - 0:2
"Рода" - "Херенвен" - 2:1 (0:0)
Голы: Веерман, 60 - 0:1, Шахин, 71 - 1:1, Милтс, 87 - 2:1
Положение лидеров: ПСВ - 39, АЗ - 31, Аякс - 29, Зволле - 26, Фейеноорд - 25...
Не пропустите: "Фейеноорд" побеждает "Витесс", "Аякс" теряет очки в матче с "Твенте" и другие результаты 14-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главный скаут "Арсенала": "Меня возвысили до невероятных высот"
-
Саутгейт прдолжит тренировать Англию после ЧМ-2018
-
Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018
-
Брат Месси арестован в Аргентине
-
Клинсман намерен возглавить сборную Австралии
-
Анчелотти рассказал о разногласиях с руководством "Баварии"
-
Вернер рассказал о несостоявшемся переходе в "Боруссию"
-
Ковач не думает о назначении в "Баварию"
-
Ярмоленко: "Благодарен богу и судьбе за то, что именно в таком возрасте я переехал в Европу"
-
Старридж сменит клуб уже этой зимой
-
В Аргентине снова разрушили статую Месси
-
Делф: "Команды, которые приезжают к нам в гости, только и занимаются тем, что паркуют автобус"
-
"Монпелье" - "Марсель" - 1:1 (обзор)
-
"Сампдория" - "Лацио" - 1:2 (обзор)
-
"Лас-Пальмас" - "Бетис" - 1:0 (обзор)
-
"Монпелье" и "Марсель" победителя не выявили
-
"Лацио" одержал выездную победу над "Сампдорией"
-
"Лас-Пальмас" переиграл "Бетис"
-
"Динамо" Киев - "Мариуполь" - 5:1 (обзор)
-
"Милан" хочет, чтобы Конте летом возглавил клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|14
|39
|2
|АЗ
|14
|31
|3
|Аякс
|14
|29
|4
|Зволле
|14
|26
|5
|Фейеноорд
|14
|25
|6
|Утрехт
|14
|24
|7
|Витесс
|14
|22
|8
|Херенвен
|14
|18
|9
|Хераклес
|14
|18
|10
|Эксельсиор
|14
|17
|11
|АДО Ден Хааг
|14
|17
|12
|Гронинген
|14
|15
|13
|ВВВ Венло
|14
|15
|14
|Виллем II
|14
|14
|15
|НАК Бреда
|14
|12
|16
|Спарта Роттердам
|14
|11
|17
|Твенте
|14
|10
|18
|Рода ЮК
|14
|10