ПСВ, АЗ и "Рода" побеждают в 14-м туре чемпионата Голландии

Завершились три матча 14-го тура чемпионата Голландии. Лидер турнира ПСВ одержал очередную победы и продолжает уверенно идти на первом месте. АЗ воспользовался осечкой "Аякса" и поднялся на вторую позицию.

ПСВ - "Спарта" - 1:0 (0:0)

Гол: де Йонг, 52 - 1:0

"Венло" - АЗ - 0:2 (0:0)

Голы: Сентьенс, 73 (автогол) - 0:1, Хатзидиакос, 84 - 0:2

"Рода" - "Херенвен" - 2:1 (0:0)

Голы: Веерман, 60 - 0:1, Шахин, 71 - 1:1, Милтс, 87 - 2:1

Положение лидеров: ПСВ - 39, АЗ - 31, Аякс - 29, Зволле - 26, Фейеноорд - 25...

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