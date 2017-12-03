ПСВ, АЗ и "Рода" побеждают в 14-м туре чемпионата Голландии

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ПСВ, АЗ и "Рода" побеждают в 14-м туре чемпионата Голландии

Завершились три матча 14-го тура чемпионата Голландии. Лидер турнира ПСВ одержал очередную победы и продолжает уверенно идти на первом месте. АЗ воспользовался осечкой "Аякса" и поднялся на вторую позицию.

ПСВ - "Спарта" - 1:0 (0:0)
Гол: де Йонг, 52 - 1:0

"Венло" - АЗ - 0:2 (0:0)
Голы: Сентьенс, 73 (автогол) - 0:1, Хатзидиакос, 84 - 0:2

"Рода" - "Херенвен" - 2:1 (0:0)
Голы: Веерман, 60 - 0:1, Шахин, 71 - 1:1, Милтс, 87 - 2:1

Положение лидеров: ПСВ - 39, АЗ - 31, Аякс - 29, Зволле - 26, Фейеноорд - 25...

Не пропустите: "Фейеноорд" побеждает "Витесс", "Аякс" теряет очки в матче с "Твенте" и другие результаты 14-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 14 39
2 АЗ 14 31
3 Аякс 14 29
4 Зволле 14 26
5 Фейеноорд 14 25
6 Утрехт 14 24
7 Витесс 14 22
8 Херенвен 14 18
9 Хераклес 14 18
10 Эксельсиор 14 17
11 АДО Ден Хааг 14 17
12 Гронинген 14 15
13 ВВВ Венло 14 15
14 Виллем II 14 14
15 НАК Бреда 14 12
16 Спарта Роттердам 14 11
17 Твенте 14 10
18 Рода ЮК 14 10
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