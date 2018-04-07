ПСВ добыл волевую победу над "АЗ Алкмаром" и другие результаты 30-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 30-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим гостевую победу ПСВ над "АЗ Алкмаром".

"НАК Бреда" – "Витесс" - 1:0

Гол: Тасенде, 35 - 1:0.



"АЗ Алкмар" – ПСВ - 2:3

Голы: Вегорст, 53 - 1:0, Вегорст, 61 - 2:0, Перейро, 74 - 2:1, Лосано, 76 - 2:2, ван Гинкел, 79 (пенальти) - 2:3.

ПСВ: Зут, Арьяс, Швааб, Изима-Мирен, Бренет, ван Гинкел, Хендрикс, Перейро (Люккассен, 90), Рамселар (Мален, 74), Лосано, де Йонг.

Удаление: Влар (89) - "АЗ Алкмар".



"Рода" – "Зволле" - 3:2

Голы: Авдияй, 3 - 1:0, Густафссон, 8 - 2:0, Намли, 25 - 2:1, Мениг, 85 - 2:2, Росхевел, 87 - 3:2.



"Спарта" – "Венло" - 3:2

Голы: Ааннаш, 19 - 1:0, Леманс, 43 - 1:1, Леманс, 52 - 1:2, Мюрен, 81 - 2:2, Мюрен, 90 - 3:2.

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