ПСВ добыл волевую победу над "АЗ Алкмаром" и другие результаты 30-го тура чемпионата Голландии

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ПСВ добыл волевую победу над "АЗ Алкмаром" и другие результаты 30-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 30-го тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим гостевую победу ПСВ над "АЗ Алкмаром".

"НАК Бреда" – "Витесс" - 1:0

Гол: Тасенде, 35 - 1:0.


"АЗ Алкмар" – ПСВ - 2:3

Голы: Вегорст, 53 - 1:0, Вегорст, 61 - 2:0, Перейро, 74 - 2:1, Лосано, 76 - 2:2, ван Гинкел, 79 (пенальти) - 2:3.

ПСВ: Зут, Арьяс, Швааб, Изима-Мирен, Бренет, ван Гинкел, Хендрикс, Перейро (Люккассен, 90), Рамселар (Мален, 74), Лосано, де Йонг.

Удаление: Влар (89) - "АЗ Алкмар".


"Рода" – "Зволле" - 3:2

Голы: Авдияй, 3 - 1:0, Густафссон, 8 - 2:0, Намли, 25 - 2:1, Мениг, 85 - 2:2, Росхевел, 87 - 3:2.


"Спарта" – "Венло" - 3:2

Голы: Ааннаш, 19 - 1:0, Леманс, 43 - 1:1, Леманс, 52 - 1:2, Мюрен, 81 - 2:2, Мюрен, 90 - 3:2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 30 77
2 Аякс 29 67
3 АЗ 30 62
4 Фейеноорд 29 51
5 Утрехт 29 48
6 Зволле 30 43
7 Витесс 30 42
8 Херенвен 29 39
9 АДО Ден Хааг 29 39
10 Эксельсиор 30 38
11 Хераклес 29 37
12 ВВВ Венло 30 34
13 Виллем II 30 30
14 НАК Бреда 30 30
15 Гронинген 29 29
16 Рода ЮК 30 26
17 Спарта Роттердам 30 24
18 Твенте 29 20
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