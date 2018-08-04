ПСВ - "Фейеноорд" - 0:0, пенальти - 5:6 (обзор)

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ПСВ - "Фейеноорд" - 0:0, пенальти - 5:6 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча за Суперкубок Голландии между ПСВ и "Фейеноордом".

Не пропустите: "Фейеноорд" выиграл Суперкубок Голландии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 33 82
2 Аякс 34 79
3 АЗ 34 71
4 Фейеноорд 34 66
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 34 46
8 АДО Ден Хааг 33 44
9 Зволле 34 44
10 Эксельсиор 34 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 Виллем II 33 36
14 ВВВ Венло 33 34
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 33 30
17 Спарта Роттердам 33 27
18 Твенте 33 23
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