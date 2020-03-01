ПСВ и "Фейеноорд" не выявили победителя в матче Эредивизии
В матче 24-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ и "Фейеноорд" сыграли вничью со счетом 1:1. На 33-й минуте счет открыт Эрик Боттегин, но в начале второго тайма равновесие восстановил Коди Гакпо.
"Фейеноорд" остался на третьем месте в турнирной таблице Эредивизии. ПСВ по-прежнему занимает четвертую позицию.
ПСВ - "Фейеноорд" - 1:1 (0:1)
Голы: Боттегин, 33 - 0:1, Гакпо, 47 - 1:1
ПСВ: Уннерсталл, Думфрис, Шваб, Виргевер, Родригес, Росарио, Хендрикс, Ихаттарен (Доан, 90+1), Томас, Гакпо (Брума, 81), Ламмерс (Митроглу, 86)
"Фейеноорд": Билоу, Малакия, Сенеси, Боттегин, Карсдорп, Кокчу, Фер, Торнстра, Бергейс, Хапс, Боженик (Нарсинх, 73)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23