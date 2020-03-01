ПСВ и "Фейеноорд" не выявили победителя в матче Эредивизии

В матче 24-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ и "Фейеноорд" сыграли вничью со счетом 1:1. На 33-й минуте счет открыт Эрик Боттегин, но в начале второго тайма равновесие восстановил Коди Гакпо.

"Фейеноорд" остался на третьем месте в турнирной таблице Эредивизии. ПСВ по-прежнему занимает четвертую позицию.

ПСВ - "Фейеноорд" - 1:1 (0:1)

Голы: Боттегин, 33 - 0:1, Гакпо, 47 - 1:1

ПСВ: Уннерсталл, Думфрис, Шваб, Виргевер, Родригес, Росарио, Хендрикс, Ихаттарен (Доан, 90+1), Томас, Гакпо (Брума, 81), Ламмерс (Митроглу, 86)

"Фейеноорд": Билоу, Малакия, Сенеси, Боттегин, Карсдорп, Кокчу, Фер, Торнстра, Бергейс, Хапс, Боженик (Нарсинх, 73)

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