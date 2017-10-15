ПСВ громит "Венло" и уходит в отрыв

Завершились несколько матчей 8-го тура чемпионата Голландии. Стоит отметить выездную победу ПСВ над "Венло", которая позволила эйндховенцам увеличить отрыв от ближайшего преследователя до пяти очков.

"Хераклес" - "Витесс" - 1:1 (0:0)

Голы: Петерсон, 73 - 1:0, Линссен, 87 - 1:1

"Гронинген" - АЗ - 1:1 (0:1)

Голы: Яханбахш, 45 - 0:1, Махи, 53 (с пенальти) - 1:1

"Венло" - ПСВ - 2:5 (1:1)

Голы: Локадиа, 23 - 0:1, Лееманс, 40 (с пенальти) - 1:1, Ханте, 48 - 2:1, Перейро, 58 - 2:2, Швааб, 67 - 2:3, Мауро Жуниор, 72 - 2:4, Перейро, 85 - 2:5

АДО "Ден Хааг" - "Эксельсиор" - 1:2 (1:1)

Голы: Канепеел, 7 - 0:1, Беккер, 32 - 1:1, Файк, 81 - 1:2

"Виллем II" - "Твенте" - 3:1 (1:1)

Голы: Ассаиди, 40 (с пенальти) - 0:1, Сол, 45 - 1:1, Аззауи, 60 - 2:1, Сол, 90 - 3:1

Положение команд: ПСВ - 21, Аякс, Фейеноорд - 16, Витесс, Зволле - 15...

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