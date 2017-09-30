ПСВ громит "Виллем II" и другие результаты 7-го тура чемпионата Голландии
В субботу в рамках седьмого тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим домашнюю разгромную победу ПСВ над "Виллем II".
"НАК Бреда" – "Ден Хааг" - 0:1
Гол: Бегельсдейк, 80 - 0:1.
"Зволле" – "Гронинген" - 3:2
Голы: Доан, 15 - 0:1, Нейланд, 19 - 1:1, ван Верт, 54 - 1:2, Томас, 60 - 2:2, Мохтар, 90 - 3:2.
Удаление: ван Верт (87).
ПСВ – "Виллем II" - 4:0
Голы: Лосано, 49 - 1:0, Перейро, 55 - 2:0, Лосано, 58 - 3:0, ван Гинкел, 70 (пенальти) - 4:0.
"Эксельсиор" – "Венло" - 0:2
Голы: Леманс, 32 - 0:1, Сентьенс, 70 - 0:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|6
|15
|2
|Херенвен
|6
|14
|3
|Витесс
|6
|13
|4
|Фейеноорд
|6
|12
|5
|АЗ
|6
|12
|6
|Зволле
|6
|11
|7
|Аякс
|6
|10
|8
|АДО Ден Хааг
|7
|10
|9
|ВВВ Венло
|6
|9
|10
|Утрехт
|6
|9
|11
|Гронинген
|6
|8
|12
|Хераклес
|7
|8
|13
|Эксельсиор
|6
|7
|14
|НАК Бреда
|7
|7
|15
|Твенте
|7
|6
|16
|Спарта Роттердам
|6
|5
|17
|Виллем II
|6
|3
|18
|Рода ЮК
|6
|0