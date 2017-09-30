ПСВ громит "Виллем II" и другие результаты 7-го тура чемпионата Голландии

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ПСВ громит "Виллем II" и другие результаты 7-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках седьмого тура чемпионата Голландии состоялись четыре матча. Выделим домашнюю разгромную победу ПСВ над "Виллем II".

"НАК Бреда" – "Ден Хааг" - 0:1

Гол: Бегельсдейк, 80 - 0:1.


"Зволле" – "Гронинген" - 3:2

Голы: Доан, 15 - 0:1, Нейланд, 19 - 1:1, ван Верт, 54 - 1:2, Томас, 60 - 2:2, Мохтар, 90 - 3:2.

Удаление: ван Верт (87).


ПСВ – "Виллем II" - 4:0

Голы: Лосано, 49 - 1:0, Перейро, 55 - 2:0, Лосано, 58 - 3:0, ван Гинкел, 70 (пенальти) - 4:0.


"Эксельсиор" – "Венло" - 0:2

Голы: Леманс, 32 - 0:1, Сентьенс, 70 - 0:2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 6 15
2 Херенвен 6 14
3 Витесс 6 13
4 Фейеноорд 6 12
5 АЗ 6 12
6 Зволле 6 11
7 Аякс 6 10
8 АДО Ден Хааг 7 10
9 ВВВ Венло 6 9
10 Утрехт 6 9
11 Гронинген 6 8
12 Хераклес 7 8
13 Эксельсиор 6 7
14 НАК Бреда 7 7
15 Твенте 7 6
16 Спарта Роттердам 6 5
17 Виллем II 6 3
18 Рода ЮК 6 0
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