ПСВ громит "Зволле" и другие результаты 21-го тура чемпионата Голландии

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ПСВ громит "Зволле" и другие результаты 21-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 21-го тура чемпионата Голландии состоялись три матча. Выделим крупную домашнюю победу ПСВ над "Зволле".

"Херенвен" – "Твенте" - 1:0

Гол: Хоэг, 66 - 1:0.


ПСВ – "Зволле" - 4:0

Голы: де Йонг, 45 - 1:0, де Йонг, 65 - 2:0, де Йонг, 72 - 3:0, Бренет, 78 - 4:0.

Удаление: ван дер Харт (42) - "Зволле".


"Хераклес" – "Ден Хааг" - 1:1

Голы: Йонсен, 21 - 0:1, Ниемейер, 54 - 1:1. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 21 55
2 Аякс 20 45
3 АЗ 20 42
4 Фейеноорд 20 36
5 Зволле 21 36
6 Витесс 21 34
7 Утрехт 20 31
8 Херенвен 21 30
9 АДО Ден Хааг 21 28
10 ВВВ Венло 20 26
11 Эксельсиор 20 24
12 Хераклес 21 24
13 Гронинген 21 22
14 Виллем II 20 17
15 НАК Бреда 20 16
16 Твенте 21 16
17 Рода ЮК 20 15
18 Спарта Роттердам 20 11
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