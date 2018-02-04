ПСВ громит "Зволле" и другие результаты 21-го тура чемпионата Голландии

В субботу в рамках 21-го тура чемпионата Голландии состоялись три матча. Выделим крупную домашнюю победу ПСВ над "Зволле".

"Херенвен" – "Твенте" - 1:0

Гол: Хоэг, 66 - 1:0.



ПСВ – "Зволле" - 4:0

Голы: де Йонг, 45 - 1:0, де Йонг, 65 - 2:0, де Йонг, 72 - 3:0, Бренет, 78 - 4:0.

Удаление: ван дер Харт (42) - "Зволле".



"Хераклес" – "Ден Хааг" - 1:1

Голы: Йонсен, 21 - 0:1, Ниемейер, 54 - 1:1.

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