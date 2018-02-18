ПСВ – "Херенвен" - 2:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура чемпионата Голландии между ПСВ и "Херенвеном".
Не пропустите: ПСВ теряет очки в матче с "Херенвеном" и другие результаты 24-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|24
|62
|2
|Аякс
|23
|54
|3
|АЗ
|24
|50
|4
|Утрехт
|24
|41
|5
|Фейеноорд
|23
|39
|6
|Зволле
|23
|39
|7
|Витесс
|24
|37
|8
|АДО Ден Хааг
|24
|35
|9
|Херенвен
|24
|32
|10
|ВВВ Венло
|24
|31
|11
|Эксельсиор
|24
|29
|12
|Хераклес
|23
|27
|13
|Гронинген
|24
|24
|14
|Виллем II
|24
|20
|15
|НАК Бреда
|24
|20
|16
|Рода ЮК
|24
|17
|17
|Твенте
|23
|16
|18
|Спарта Роттердам
|23
|14