ПСВ – "Херенвен" - 2:2 (обзор)

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ПСВ – "Херенвен" - 2:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 24-го тура чемпионата Голландии между ПСВ и "Херенвеном".

Не пропустите: ПСВ теряет очки в матче с "Херенвеном" и другие результаты 24-го тура чемпионата Голландии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСВ 24 62
2 Аякс 23 54
3 АЗ 24 50
4 Утрехт 24 41
5 Фейеноорд 23 39
6 Зволле 23 39
7 Витесс 24 37
8 АДО Ден Хааг 24 35
9 Херенвен 24 32
10 ВВВ Венло 24 31
11 Эксельсиор 24 29
12 Хераклес 23 27
13 Гронинген 24 24
14 Виллем II 24 20
15 НАК Бреда 24 20
16 Рода ЮК 24 17
17 Твенте 23 16
18 Спарта Роттердам 23 14
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