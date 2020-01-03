ПСВ хочет усилиться защитником "Милана"

Защитник "Милана" Рикардо Родригес стал трансферной целью ПСВ, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, клуб из Эйндховена срочно нуждается в усилении левого фланга обороны и подписание фулбека "россонери" способно решить эту проблему.

27-летний Родригес выступает за "Милан" с лета 2017 года, сыграл 93 матча, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

Рыночная стоимость швейцарца оценивается в 10 миллионов евро.

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